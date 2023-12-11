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        Haberler Gündem Balıkesir'de 2.9 büyüklüğünde deprem! 11 Aralık 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi, az önce deprem mi oldu?

        Balıkesir'de 2.9 büyüklüğünde deprem! 11 Aralık Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre, 11 Aralık Pazartesi günü saat 06:06'da Balıkesir'de 2.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Meydana gelen depremin bu ardından gözler son depremler listesine çevrildi. İşte 11 Aralık 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2023 - 07:22 Güncelleme: 11.12.2023 - 07:22
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        Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından her gün yayınlanan verilere göre 11 Aralık Pazartesi günü Balıkesir Sindigri'de deprem meydana geldi. İşte 11 Aralık 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...

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        BALIKESİR'DE KORKUTAN DEPREM!

        Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre 11 Aralık Pazartesi günü saat 06:06'da Kahramanmaraş Balıkesir Sindirgi'de 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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