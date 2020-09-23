Balıkesir'de 3 bin öğrenciye tablet desteği için kampanya

AA

Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı öğrencilere uzaktan eğitimle hizmet verildiğini hatırlattı.

"Devlet millet el ele EBA'ya ulaşmayan kalmasın" sloganıyla hareket ettiklerini belirten Ünsal, "İlçemizde 24 bin öğrencimiz bulunmaktadır. Yaklaşık 3 bin öğrencimizin EBA'ya ulaşamadığını, elinde tablet veya bilgisayar olmadığını tahmin ediyoruz. Özellikle ihtiyaç sahibi, mağdur, hiçbir yardım alamayan ailelerimizin çocuklarına ulaştırılmak üzere 'Bir Tablet De Benden Kampanyası'nı başlattık." dedi.

Ünsal, kampanyaya bağışlanacak tabletlerin EBA'ya uyumlu, 9 inç ekran boyutu ve 2 GB ram kapasitesine sahip olması gerektiğini söyledi.

Hedeflerinin bütün kesimlerin desteğini alarak EBA'ya tüm öğrencileri ulaştırmak olduğunu vurgulayan Ünsal, çocukların eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanmalarına öncelik verdiklerini anlattı.

Ünsal, şunları kaydetti:

"İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları uzaktan eğitim imkanından geri kalabilmektedir. Amacımız bu çocuklara tabletlerini vermek ve eğitimlerini sağlamak. 'En iyi yatırım, eğitime yapılan yatırım' diyoruz. Bütün kesimlerin çorbada tuzu olmasını arzu ediyorum. Özellikle 'Bir Tablet De Benden Kampanyası'na bütün derneklerimizin, vakıflarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, bütün siyasi partilerimizin, hayırsever iş insanlarımızın ve en önemlisi eğitim gönüllülerinin destek vermesini arzu ediyorum."

Nakdi bağışların Edremit Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının banka hesabına yapılabileceğini bildiren Ünsal, tabletlerin ise Kaymakamlığa makbuz karşılığında teslim edilebileceğini sözlerine ekledi.