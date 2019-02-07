Mahmut Acaröz'ün haberine göre Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 4 aydır takip ettiği organize suç şebekesini çökertti.

BİRİ DOKTOR 9 ŞÜPHELİ YAKALANDI





Özel harekat polisinin de katıldığı operasyonda 15 adrese eş zamanlı baskın yapıldı, 1'i doktor 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin nitelikli yağmaya teşebbüs, silahlı tehdit, kasten yaralama, işyeri kurşunlama, kumar oynatma, adam öldürmeye teşebbüs, uyuşturucu madde bulundurma, nitelikli dolandırıcılık suçlarını işledikleri belirtildi. Gözaltındaki doktorun ise şüphelilere usulsüz rapor ayarladığı öne sürüldü. Bu şekilde şüphelilerin, haklarında bulunan adli denetim kurallarını ihlal ettikleri bildirildi.

DOLAPTA YAKALANDI



Operasyonda 11 tabanca, 5 av tüfeği, 1 çelik yelek, çok sayıda çek-senet ile 34 bin 100 TL para ele geçirildi. Baskın sırasında bir örgüt üyesi ise evinde bulunan dolapta saklandığı sırada yakalandı. 9 şüphelinin sorguları devam ediyor.



