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Balıkesir'de eğlence merkezindeki 3 kişinin öldüğü kavganın 3 sanığı yargılanıyor

Balıkesir'in Erdek ilçesinde 2019 yılının ağustos ayında bir eğlence merkezinde kavga sırasında açılan ateş sonucu 3 kişinin ölümüne ilişkin tutuklanan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.​​​​​​​

Balıkesir'de eğlence merkezindeki 3 kişinin öldüğü kavganın 3 sanığı yargılanıyor
AA

Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanıklar Erdem T, Ogün A. ve Kader K'nin savunmaları, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alındı. Olayda ölenlerin yakınları ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mütalaasını veren savcı, pompalı tüfekle ateş ederek 9 yaşındaki Selin Cebeci ile Mehmet Solaklar ve Kenan Balkan'ın ölümüne neden olan Erdem T’nin biri ağırlaştırılmış olmak üzere 3 kez müebbet hapisle cezalandırılmasını, Ogün A. ve Kader K'ye de eğlence yerinin güvenlik görevlisi Emrah S’yi kasten öldürmeye teşebbüsten ceza verilmesini talep etti.

Savunmasını yapan sanık Erdem T, hakkındaki suçlamaları reddederek, "Ben oraya Emrah S’yi korkutmak için gitmiştim. Tahliyemi talep ediyorum.” dedi.

Erdem T’nin kendisine ait pompalı tüfeği bırakıp, olaydan önce aldığı iş yerinin sahibi Ogün A. ise onun, eğlence yerine gideceğinden haberinin olmadığını öne sürdü.

Ogün A, Erdem T'nin iş yerinden tüfeği aldığında kendisine bunu İlhanlar Mahallesi'ne götüreceğini söylediğini belirterek, "Benim işim ve ailem var, böyle bir şeye neden olmak istemem. Emrah S. ile bir husumetim yok. Erdem, ben mekanın içindeyken tüfeği ateşledi. Bunu bilsem mekanın içinde durmazdım çünkü ben de vurulabilirdim. Olayı Erdem'in yaptığını, hastaneye gittiğimde öğrendim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Selin Cebeci'nin annesi Sinem Cebeci, 3 sanığın da olayı bilerek yaptığına inandığını söyledi.

Cebeci, "İnşallah sanıkların tahliyesi yönünde bir karar alınmaz. Biz de bunun için mücadele edeceğiz. Duruşmada tutukluların ailelerinin olduğunu söyleyip tahliye talep ediyorlar ama bizim ailemizi mahvettiler. O yüzden hiçbir şey bu kadar basit olmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Solaklar'ın eşi Sibel Solaklar da 3 sanığın da cezalandırılmasını istediklerini dile getirerek, "Kendilerini savunmak için tabii ki bir şeyler söylüyorlar ama onlar içeride de olsalar ailelerini görebiliyorlar. Biz göremiyoruz, üçü de mezarda. Hiçbir suçu olmayan insanlar mezara girdi. Onlar rahatlar. İnşallah hak yerini bulur." diye konuştu.

- Olay

Erdem T, 11 Ağustos 2019'da Ocaklar Mahallesi'ndeki bir eğlence yerinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Emrah S. ile kavga etmişti.

Ertesi gün Ogün A'nın iş yerindeki pompalı tüfeğini alan ve Kader K'nin taksisine binerek eğlence yerinin önüne gelen Erdem T'nin açtığı ateş sonucu mermiler, aileleriyle aynı iş yerinde bulunan Selin Cebeci, Mehmet Solaklar ve Kenan Balkan'a isabet ederek ölümlerine yol açmıştı.

Gözaltına alınan Erdem T, Kader K. ve Ogün A, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

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