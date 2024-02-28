Balıkesir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Giriş: 28.02.2024 - 23:38 Güncelleme: 28.02.2024 - 23:38
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye yönelik yürüttükleri soruşturma kapsamında, örgüte üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün adresini belirledi.
Operasyon düzenleyen ekipler, Bandırma ilçesinde yakaladıkları firari hükümlüyü işlemlerinin ardından cezaevine teslim etti.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ