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        Haberler Gündem Balıkesir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Güncel haberler

        Balıkesir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 23:38 Güncelleme: 28.02.2024 - 23:38
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        Balıkesir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye yönelik yürüttükleri soruşturma kapsamında, örgüte üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün adresini belirledi.

        Operasyon düzenleyen ekipler, Bandırma ilçesinde yakaladıkları firari hükümlüyü işlemlerinin ardından cezaevine teslim etti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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