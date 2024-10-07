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        Haberler Gündem Güncel Balıkesir'de gençlere çorba ikramı | Son dakika haberleri

        Balıkesir'de gençlere "Günaydın Çorbası" ikramına başladı

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi "Gençlerimize Günaydın Çorbası Bizden" sloganıyla hafta içi her sabah 07.00'den itibaren gençlere sıcak çorba ikramı projesini başlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 16:04 Güncelleme: 07.10.2024 - 16:04
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        Balıkesir'de gençlere çorba ikramı
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        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sıcak çorba ikramını bugünden itibaren Kurtdereli Spor Salonu ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Durağı yanında öğrencilerin hizmetine sundu.

        "Gençlerimize Günaydın Çorbası Bizden" sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında gelen taleplere göre yeni noktalarda da çorba ikramı yapılması hedefleniyor.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Ahmet Akın'ın talimatları doğrultusunda hayata geçirilen projede çorba ikramı hafta içi her sabah 07.00'de başlayacak.

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        #çorba ikramı
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