Balıkesir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 8 kişi, hastaneye kaldırıldı
Bandırma'dan Erdek istikametine giden Mert İ. idaresindeki otomobil, Düzler mevkisi girişinde Mehmet Arif Ş. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle sürücülerle araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kullanılamaz hale gelen araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.