Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
S.A. (31) idaresindeki otomobil, Savaştepe-Balıkesir kara yolunun Değirmenönü mevkisinde akaryakıt istasyonuna girmek isterken karşı yönden gelen M.G. (52) yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile S.A. kontrolündeki araçta bulunan M.E.A. (7), H.H.A. (5), M.E.A. (59) ve S.A. (26) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan M.E.A. (7) ile M.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza sonrası bir süre trafik akışına kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.