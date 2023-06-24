İlçeye bağlı kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran'da sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile ayrılan Berzeg'in geri dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgede aramalarını yoğunlaştıran ekipler, şu ana kadar Berzeg ya da köpeğine ait herhangi bir ize rastlayamadı.

EKİPLERİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Jandarma asayiş ve komando görevlileri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Gönen Doğal Afetler Arama ve Kurtarma Derneği (GÖNDAK) ile Gönen Artemea Doğal Afetler Arama Kurtarma ve İlk Yardım Derneği (GADAK) ekiplerinden oluşan 70 kişinin yer aldığı aramalara mahalle sakinleri de destek veriyor.

Korhan Berzeg'in eşi Angela Berzeg ile kızları ve damatları ise ekiplerden gelecek mutlu haber için bekliyor.

Angela Berzeg, gazetecilere, Korhan Berzeg'in 17 Haziran Cumartesi günü köpeği "Tina" ile sabah yürüyüşüne çıktığını söyledi.