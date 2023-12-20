Balıkesir'de korkutan deprem! 20 Aralık 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

Balıkesir'de korkutan deprem! 20 Aralık 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

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Son dakika deprem haberleri, aktif fay hattı üzerinde yer alan iller tarafından yakından takip ediliyor. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından yayınlanıyor. AFAD tarafından açıklanan verilere göre 20 Aralık Çarşamba günü Balıkesir Altıeylül deprem oldu. İşte 20 Aralık 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...