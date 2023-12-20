Balıkesir'de korkutan deprem! İşte 20 Aralık Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Son depremler listesi her gün AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanıyor. 20 Aralık 2023 Çarşamba günü saat 07:21'de Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. İşte 20 Aralık 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
Son dakika deprem haberleri, aktif fay hattı üzerinde yer alan iller tarafından yakından takip ediliyor. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından yayınlanıyor. AFAD tarafından açıklanan verilere göre 20 Aralık Çarşamba günü Balıkesir Altıeylül deprem oldu. İşte 20 Aralık 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
BALIKESİR'DE KORKUTAN DEPREM!
Balıkesir Altıeylül'de saat 07:21'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.