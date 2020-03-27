Balıkesir'de koronavirüse karşı 3D yazıcılarla siperlik üretimi başladı

AA

Karesi'deki çeşitli okullarda yer alan 3D yazıcılar, koruyucu yüz siperi üretmek için Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi'nde getirildi.

Burada gönüllü yöneticiler ve bilişim öğretmenleri eşliğinde üretilen yüz siperlikleri, 3D yazıcılar tarafından hazırlanması sonrası İl Sağlık Müdürlüğüne gönderiliyor.

Dezenfeksiyon işlemlerinin ardından ürünler il genelindeki hastanelere sağlık çalışanlarının kullanımı için gönderiliyor. Yüz siperliklerinin üretiminden ise ücret alınmıyor.

Üretim süreciyle ilgili bilgi veren Karesi Milli Eğitim Şube Müdürü Mahmut Ali Şahin, günde 200 tane yüz siperi ürettiklerini, geliştirdikleri yeni çalışmayla bunu saatte 200'e çıkarmak istediklerini ifade etti.

Özellikle sağlık çalışanlarının hastayla teması sırasında yüz siperinin virüsü engellediğini belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Üç boyutlu ortamda arkadaşlarımız tarafından tasarlanan maskelerimiz dosyalarını flaş bellek ile aldık, bu arada okullarımızdaki bütün 3D yazıcıları Bilim Sanat Merkezimizde topladık çünkü kalabalık ortamlara bu süreçte girmememiz gerekiyor. Bir arkadaşımız 10 yazıcının başında bekleyebiliyor. Tasarladığımız dosyaları yazının USB girişine takarak yazıcıyı başlatıyoruz. Aynı anda iki maskeyi üretebiliyoruz. Yazıcılar yaklaşık 1-1,5 saatte üretimi tamamlıyor. Aynı anda 10 yazıcıda 20 maske üretiyoruz."