Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Balıkesir'de lastik botlardaki 80 düzensiz göçmen yakalandı - Güncel haberler

        Balıkesir'de lastik botlardaki 80 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 32'si Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen, lastik botlardaki 80 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 20:15 Güncelleme: 21.12.2023 - 20:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de 80 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ayvalık açıklarında bir lastik bot içerisinde bir grup göçmenin bulunduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik bünyesindeki "TCSG-28 ve KB-115" ekipleri harekete geçti.

        Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Diğer operasyonda ise "KB-115" botuyla Ayvalık açıklarına intikal eden ekipler, hareket halindeki lastik botta 48 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Her iki olayda yakalanan toplam 80 düzensiz göçmen, Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi.

        Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlere sahil güvenlik ekiplerince yiyecek, giyim eşyası, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

        Düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi'ne gönderileceği bildirildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Balıkesir
        #balıkesir haber
        #yerel haber
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Çekya'da üniversiteye silahlı saldırı
        Çekya'da üniversiteye silahlı saldırı
        İlk gol geldi!
        İlk gol geldi!
        HSK Mazeret Kararnamesi tamamlandı
        HSK Mazeret Kararnamesi tamamlandı
        TFF, Avrupa Süper Ligi'ne karşı
        TFF, Avrupa Süper Ligi'ne karşı
        Resesyon tehlikesi doğdu mu?
        Resesyon tehlikesi doğdu mu?
        Otoyolda dehşeti yaşatan maganda yakalandı!
        Otoyolda dehşeti yaşatan maganda yakalandı!
        'Biyonik giysi' tedavisinde yüz güldüren sonuç
        'Biyonik giysi' tedavisinde yüz güldüren sonuç
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        ABD'de mahkemeden Jeffrey Epstein kararı
        ABD'de mahkemeden Jeffrey Epstein kararı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        'Şantaj' davası başladı: Hapsi isteniyor
        'Şantaj' davası başladı: Hapsi isteniyor
        Kredi kartı faizlerine ilişkin karar
        Kredi kartı faizlerine ilişkin karar
        Netflix ve Disney'e yeni rakip mi geliyor?
        Netflix ve Disney'e yeni rakip mi geliyor?
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        Rezervlerde yeni rekor
        Rezervlerde yeni rekor
        Avrupa Süper Ligi flaş karar
        Avrupa Süper Ligi flaş karar
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        "Özel bir dizi başlıyor"
        "Özel bir dizi başlıyor"