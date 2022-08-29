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Balıkesir'de midibüs devrildi: 17 yaralı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde midibüs devrildi. Kazada 17 yolcu yaralandı.

Balıkesir'de midibüs devrildi: 17 yaralı
Midibüs devrildi: 17 yaralı
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İHA

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden midibüs devrildi. Araçta bulunan 17 yolcu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kepsut'un Akçaköy kırsal mahallesinde yaşayan vatandaşlar düğün için gittikleri Tekirdağ'dan midibüs ile döndüler. Sabah erken saatte Kepsut ilçesine vardıklarında 10 AGY 092 plakalı midibüsün sürücüsü Ahmet Güney'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile midibüs devrildi. Kazada 17 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi sonrasında kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Balıkesir ve Kepsut'taki hastanelere götürüldü.

Fotoğraf: AA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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