Balıkesir'de PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı
Balıkesir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve çalışmalarının tespit ile deşifre edilmesi için yapılan araştırmalarda, örgüt içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 3 zanlıya yönelik operasyon başlatıldı.
Operasyonda, 3 zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.
Terör örgütünün propagandasını da yaptığı tespit edilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.