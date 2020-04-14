Balıkesir'de polise çiçekli, alkışlı teşekkür

AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yoğun çalışan polis ekiplerine moral vermek isteyen Kurtuluş Mahallesi'ndeki vatandaşlar, 112'yi arayarak mahallelerinde kavga olduğu ihbarında bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen ekip, mahalleye gittiğinde vatandaşların çiçekli sürpriziyle karşılaştı.

Polislere salgın döneminde gösterdikleri çalışmalar nedeniyle teşekkür eden vatandaşlar, polisleri alkışladı.

Polis memurları da "Bizler de emniyet teşkilatı olarak sizleri seviyoruz, sizler için hizmetteyiz. Siz de sağlığınız için lütfen evde kalın." diyerek karşılık verdi.