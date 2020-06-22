Balıkesir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, silah kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.İl Emniyet Müdürlüğü ve Bandırma Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 3 ay süren teknik takip sonucu zanlıların Bandırma, Gönen ve Erdek ilçelerinde 9 kaçak silahın satışını yaptıklarını belirledi.Şüphelilerin adreslerinde arama yapan polis, 5 tabanca, av tüfeği, 133 mermi, 10 deforme olmuş kovan, 6 sökülmüş kurusıkı tabanca malzemesi, 68 şarjör ve torna makinesi ele geçirdi.Zanlılardan 6'sını gözaltına alan ekipler, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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