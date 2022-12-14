Balıkesir'de suç örgütü operasyonu: 8 gözaltı 0:00 / 0:00

AA

Balıkesir'in Edremit ilçesinde suç örgütü operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Edremit Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kentte suç örgütü elebaşı ve üyelerine yönelik çalışma başlattı.

Polis ekipleri, çiftlik evine götürdükleri bazı kişileri zorla alıkoydukları, elektroşok cihazıyla eziyet ettikleri, kadınlara yönelik cinsel saldırı suçu işledikleri ve alıkoydukları kişilere zorla uyuşturucu kullandırdıkları belirlenen zanlılara yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Esnafa tehditlerde bulunarak iş yerlerini gasbettiği de ileri sürülen aralarında suç örgütü elebaşlarının da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

AA'nın haberine göre; adreslerde yapılan aramalarda, 14 tabanca, 21 şarjör, 217 tabanca fişeği, 17,2 gram esrar, 13 gram metamfetamin, 15 uyuşturucu ve uyarıcı sentetik hap, 6 tüfek, 4 tüfek şarjörü ve 74 tüfek kartuşu ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında daha önce yakalanan 5 kişinin tutuklandığı bildirildi.