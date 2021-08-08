AA

Erdek'e bağlı Sahil Mahallesi Çuğra mevkisinde denize giren Elvan Taşdöğen'e (46) yüzdüğü sırada sürat teknesi çarptı.

Ağır yaralanan Taşdöğen, plajda bulunan vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı. 112 Acil Servis ekiplerince Erdek Devlet Hastanesine kaldırılan kadın yaşamını yitirdi.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken sürat teknesini kullanan E.K. gözaltına alındı.

Ankara'da ikamet eden, evli ve bir çocuk annesi Taşdöğen'in ailesiyle tatil için bir süre önce Erdek'e geldiği öğrenildi.