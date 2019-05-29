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Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Balıkesir'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı

Balıkesir

Balıkesir'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbarat çalışması sonucu Bigadiç ve Altıeylül ilçelerinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisini aldı.

Şüphelilere ait 11 ev ve iş yerine düzenlenen operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 1 heykel, 67 tarihi yüzük, 374 sikke, 727 tarihi obje ve 10 dedektör ele geçirildi.

Operasyonda, A.A, İ.A, A.A, A.K, B.B, G.A, İ.K, İ.D, M.Ç. ve A.T. gözaltına alındı.

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