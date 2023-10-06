Balıkesir'de tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı
Balıkesir'in Erdek ilçesindeki tarihi eser operasyonunda çok sayıda sikke ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 06.10.2023 - 22:40 Güncelleme: 06.10.2023 - 22:40
Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Atatürk Mahallesi'ndeki bir evde tarihi eser bulundurulduğu ihbarı aldı.
Ekipler söz konusu adrese operasyon düzenledi.
Evde 3 bin 882 sikke, el dedektörü, av tüfeği ve tarihi eser satışından elde edildiği değerlendirilen 510 bin lira ele geçirildi.
Ekipler operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.