Balıkesir'de tarım ve hayvancılık fuarı

Balıkesir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BASİAD), Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Balıkesir Ticaret Borsası, Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın iş birliği ile sürdürülebilir hayvancılık ve tarım politikaları ile tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla düzenlenen Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı.

Ali Hikmet Paşa Tesisleri'nde "İklime uygun tarım, bereketli yatırım" mottosuyla düzenlenen fuarın açılışında konuşan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, bu tür fuarların illerin marka değerleri açısından önemli olduğunu vurguladı.

Balıkesir'de çay hariç Türkiye'de yetişen her ürünün yetiştirildiğini belirten Ustaoğlu, bunun bir nimet ve fırsat olduğunu, bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

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Vali Ustaoğlu, Balıkesir için "Türkiye'yi doyuran tarım şehri" dediklerini belirterek, "Durum böyle olunca böyle bir şehre yakışan bizim de bu alanda Balıkesir’imize çok önemli bir marka değer katacak olan bu tip fuarlardır. Balıkesir, tarımı ile ön plana çıkacak olan bir şehir. Birbirinden kıymetli 20 ilçemizde de nadir ürünlerin yetiştiği nadir illeri barındırıyor. Bizim bunu fırsata çevirmemiz, önümüzdeki dönemde yapacağımız yatırımlarla, çalışmalarla bunu daha da ileriye taşımamız çok önemli" dedi.