Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 5 bin 543 adet uyuşturucu hap, 2,30 gram metamfetamin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 34 bin 650 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.