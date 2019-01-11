Kargoyla gönderdiler...

Mahmut Acaröz'ün haberine göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu hap satan şebekeyi çökertti.



Şebekeyi takibe alan narkotik polisi 3 ay süren titiz çalışmanın ardından ilk aşamada 2 bin 300 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Soruşturmayı derinleştiren polis, şüpheliler Z.K. (36),C.K. (26),O.U.T. (45) H.E. (44) ile G.K. (36) ve A.Z. (31) adlı kadınları eş zamanlı bir operasyonda gözaltına aldı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 4 bin 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

KARGO İLE GELEN HAPLAR ELE GEÇİRİLDİ



Gözaltına alınan şüphelilerden A.Z. adlı Azeri uyruklu kadının adına Mersin'den kargo geldiğini de tespit eden polis, gönderiye el koydu. Kargonun içinden bin 900 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltında bulunan 1'i eczane çalışanı 6 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

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