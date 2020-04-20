Balıkesir'de yurttaki karantina süresi dolan 276 kişi evlerine gönderildi

AA

Hasan Basri Çantay Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 276 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu.Sağlık kontrolünden geçirilen Türk vatandaşları, otobüslerle memleketlerine gönderildi.Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, misafir ettikleri vatandaşların evlerine memnun döndüklerini söyledi.

Arıcıoğlu, karantina süresince vatandaşlarla yakından ilgilenildiğini belirterek "14 gün boyunca bize destek olan AFAD, İl Sağlık Müdürlüğü, Kızılay, polis ve jandarma ekiplerimize çok teşekkür ediyorum." dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, ilgili bakanlıkların yürüttüğü ortak çalışmayla 276 Türk vatandaşı, KKTC ve Belarus'tan kalkan uçaklarla Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'na getirilmişti.