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Balıkesir'de Zağnos Mehmet Paşa Külliyesi'nin çevre düzenlenmesi tamamlandı

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş: "Bakanlık olarak 'Tarihe vefa geçmişe saygı' sloganıyla bugüne kadar 44 ilimizde 79 tarihi meydanımızı yeniden ihya ediyoruz"

Balıkesir'de Zağnos Mehmet Paşa Külliyesi'nin çevre düzenlenmesi tamamlandı
AA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da incelemelerde bulunduğu Zağnos Mehmet Paşa Külliyesi'nin 6 ay süren meydan ve çevre düzenlenmesi tamamlandı, açılışı yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Zağnos Mehmet Paşa Camisi meydanında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yapılan bu çalışmayla kente çok önemli bir hizmetin yapıldığını söyledi.

Demirtaş, deprem bölgesinde olan Balıkesir'de de kentsel dönüşümlerin tamamlanması için çalışmalar yürütüldüğünü belirterek şöyle konuştu:

"Bugüne kadar Bakanlığımızın destekleriyle 1,5 milyon konutun dönüşmesini sağladık, her yıl 300 bin binayı da depreme karşı dönüştürmek ve güçlendirmek için programlarımızı yaptık. İnşallah Balıkesir de bu programlarımız içinde gerekli hizmet desteğini alacaktır. Bunun yanı sıra Bakanlık olarak 'Tarihe vefa geçmişe saygı' sloganıyla bugüne kadar 44 ilimizde 79 tarihi meydanımızı yeniden ihya ediyoruz. Meydanlarımızı tarihi hüviyetine kavuşturacak bu vizyon projeyle yüzlerce tarihi ve kültürel mekanlarımızı yeniden ihya ediyor, yenilediğimiz iş yerlerimizi de esnafımıza kazandırıyoruz. Balıkesir'de, Bakanlığımız olarak toplam değeri 2 milyar 654 milyon lira olan 7 bin 388 konutu tamamladık. Ayrıca Balıkesir'de büyüklüğü 1 milyon 553 bin metrekare olan 7 millet bahçesi yapıyoruz. Burada yapılan çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, caminin meydanını 5 kat büyüttüklerini dile getirdi. Yılmaz, caminin çevre düzenlenmesinin de yapıldığını aktararak şunları söyledi:

"Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a teşekkür etmek istiyorum. Bakanlığımızın da katkılarıyla bu bölgede yaptığımızın 2-3 katı daha iş yapacağız. Sokak sağlıklaştırılmasından kamulaştırmaya kadar kent estetiğine uyumlu mobilyaları da ekleyerek yapacağız. Bu yıl bu çalışmayı da tamamlamayı planlıyoruz. Camimiz bir çok hayırseverin katkılarıyla şu anki haline geldi. Camimiz şehrimiz için oldukça önemli. Bu mirasımıza sahip çıkma konusunda son mührü Balıkesir Büyükşehir Başkanı ve çalışan arkadaşlarımızla vurmanın haklı gururunu yaşıyoruz."

Konuşmaların ardından çalışmalarda emeği geçenlere şükran beratı verildi. Tören, duaların ardından kurdele kesimiyle sona erdi.

Zağnos Mehmet Paşa Camisi meydanında düzenlenen törene, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir, Yavuz Subaşı, Belgin Uygur, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Hayırsever Ermişler ailesi ve vatandaşlar katıldı.

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