Olay yerine koşanlar şaşkına döndü

Kaza, Erdek-Bandırma karayolu üzerinde Düzler Mahallesi'nde bulunan trafik ışıklarında sabah saatlerinde meydana geldi. 35 EAS 21 plakalı Hüseyin Çeşmeci yönetimindeki ay çiçek yağı yüklü tır, Düzler kavşağına geldiği sırada lambalarda bekleyen 10 AND 82 plakalı Bahattin Tunç yönetimindeki özel otomobile çarptı. İHA'nın haberine göre, otomobili hurdaya çeviren tır, hızını alamayınca aracın önünde bekleyen kamyona da çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon, yolcu otobüsü ve otomobillere çarpınca facia kaçılınmaz oldu. Kazaya karışan tırın devrilmesi sonucunda Düzler’de bulunan kavşak, birden savaş alanına döndü. Olay yerine 112 acil sağlık ekibi, Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi Daire Başkanlığına bağlı Erdek İtfaiye Grup Amirliği ile polis ekipleri intikal etti. Kazaya karışan tır şoförü Hüseyin Çeşmeci ve kamyon şoförü Şaban Doğan sıkıştıkları yerden itfaiye yardımı ile çıkarılarak ilk müdahaleleri sağlık ekiplerince yapıldıktan sonra hastaneye kaldırırken, diğer oto sürücüleri kazayı yara almadan atlattılar.

Uzun bir süre trafiğe kapalı kalan Erdek-Bandırma karayolunda Erdek İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler tarafından temizleme çalışmaları devam ederken, yol tekrar kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı.

Polis sürücülerin ifadesine başvururken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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