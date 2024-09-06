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        Haberler Gündem 3. Sayfa Balıkesir'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Balıkesir'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

        Balıkesir'de TIR ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 01:29 Güncelleme: 06.09.2024 - 01:29
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        Balıkesir'de zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı
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        Balıkesir'in İvrindi ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Ercan B. idaresindeki TIR, Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde arızalanarak emniyet şeridine yanaştı.

        Daha sonra geri manevra yapan TIR kayarak arkadan gelen Alper T. yönetimindeki ve Sedef Ö. kontrolündeki otomobillerle çarpıştı.

        KAZA YERİNDE ÖLDÜ

        AA'nın haberine göre; kazada, Alper T'nin sürücüsü olduğu araçta bulunan Hale T, olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araçtaki İbrahim T. ise yaralandı.

        İbrahim T, olay yerine gelen sağlık ekiplerince İvrindi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hale T'nin cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Sağ şeritten bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Son dakika haberler
        #Balıkesir
        #İvrindi
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