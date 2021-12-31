96 yaşındaki adam alevlerden kurtulamadı 0:00 / 0:00

İHA

Balıkesir'in Dursunbey ilçesi Tafak Mahallesi'ndeki iki katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 96 yaşındaki Mehmet Geçer'in yalnız yaşadığı evdeki yangını gören komşular durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Mahalle sakinleri bir taraftan da yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı.

İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesi ile kontrol altına alan alevler, sonrası evin sahibi Mehmet Geçer'in cansız bedeni bulundu. Gece saatlerinde başlayan yangın sonrası soğutma çalışmaları sabah saatlerine kadar sürdü.

Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken, Geçer'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.