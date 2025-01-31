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        Haberler Gündem 3. Sayfa Balıkesir haberleri: Yaşlı çift birlikte can verdi | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Yaşlı çift birlikte can verdi!

        Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, 2 gündür haber alınamayan 87 yaşındaki Ali Koru ve 66 yaşındaki Fatma Koru evlerinde ölü bulundu. Olayla ilgili yapılan incelemede çiftin sobadan çıkan gaz sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 12:28 Güncelleme: 31.01.2025 - 12:28
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        Yaşlı çift birlikte can verdi!
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        Balıkesir'de yürek yakan bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Dursunbey ilçesi Selimağa Mahallesi'nde yaşayan Ali Koru (87) ve Fatma Koru (66) çiftinden 2 gündür haber alınamıyordu.

        SOBADAN SIZAN GAZ ÖLDÜRDÜ İDDİASI

        İHA'daki habere göre sağlık durumlarından endişe eden yakınları emniyet güçlerine haber verdi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda çiftin evinde bulunan sobadan sızan gaz sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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