Balıkesir'de yürek yakan bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Dursunbey ilçesi Selimağa Mahallesi'nde yaşayan Ali Koru (87) ve Fatma Koru (66) çiftinden 2 gündür haber alınamıyordu.

SOBADAN SIZAN GAZ ÖLDÜRDÜ İDDİASI

İHA'daki habere göre sağlık durumlarından endişe eden yakınları emniyet güçlerine haber verdi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda çiftin evinde bulunan sobadan sızan gaz sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.