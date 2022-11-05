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RTÜK Başkanı Şahin: Yalan haber 60 kat daha hızlı yayılıyor

DHA

RTÜK Başkanı Şahin: Yalan haber 60 kat daha hızlı yayılıyor


Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR, (DHA)RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yalan haberin, içerikleri nedeniyle gerçek bilgiye oranla 60 kat daha hızlı yayıldığını belirterek, "Maalesef FETÖ'cüler ve PKK, özellikle yurt dışı mihraklı FETÖ'cü ve PKK'lılar içerideki iş birlikçileriyle ciddi anlamda Türkiye üzerinde sosyal medya üzerinden ciddi algı operasyonları yapmakta. Siz her ne kadar da gerçeği söylerseniz söyleyin, o halkı her zaman az önce bahsettiğim örnekte olduğu gibi 6 kat diyorlar ama maalesef 60 kat önüne geçmekte" dedi.
Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Güre Mahallesinde Uluslararası Vuslat Platformunca, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Ufuktaki Yeni Türkiye: 2053'e Doğru Türkiye'nin Stratejik Adımları' başlıklı konferanslar dizisi devam ediyor. Bu kapsamda bir konferans veren RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Türkiye'de yapılan kanun, düzenlemeler, yapılan altyapı çalışmalarının tamamının Avrupa ülkelerinin, dünyanın gelişmiş ülkelerinin birçoğunun önünde olduğunu söyledi.
Bir yandan herkesin sesini ve düşüncesini paylaşma isteği ve eşitliği getiren sosyal medya olgularının aynı zamanda dezenformasyon ve nefret söylemi gibi toplumları bölen olumsuz düşünce ve duygulara da kaynaklık ettiğini belirten Şahin, "Dünyada 2020 yılında yapılan bir araştırmada yalan haberin internet medyasında, sosyal medyada dolaşım hızının normal habere göre 6 kat daha fazla olduğu sonucu ortaya çıktı. Ben bu sayıya inanmıyorum, 60 kat daha fazla olduğuna inanıyorum. Nedenine dair şöyle bir tespitimiz var. Yalan haberi yayanlarda sınır yok. Yalan haberi yayanlar, habere meraklı olanların merakının tamamının içinde olduğu bir olguyla veriyor. Merak uyandıracak bütün her şeyi oraya koyabiliyor. Cinselliği, şiddeti, yalanı çok rahat koyuyor. Bunların içerisinde olduğu haberin okunma oranları tabii ki normalden daha fazla oluyor" diye konuştu.
'YALAN HABERE 100 KAT FAZLA BEĞENİ'
Yaşanan bir olaydan örnek vererek sözlerini sürdüren Şahin, "Ordu'da bir sel felaketinde bir köprü yıkılmış, diğer köprü dimdik ayakta. Sosyal medyada şöyle bir hashtag 'Yere batsın sizin kalkınmanız, Cumhuriyet döneminde yapılan köprü dimdik ayakta, AKP döneminde yapılan köprü yıkıldı.' 'Bir terslik var' dedim. Çünkü yeni köprü ayakta gibi duruyor. Olayın doğrusuyla ilgili hemen bir açıklama yapıldı. Ancak son rakamları örnek vereyim, yalan haberde 60 bin beğeni var, belediyenin açıklamasında 600. Yani etkileşim oranını görebiliyor musunuz? Şimdi belediye diyor ki 'Yıkılmadı, burada. Siz yanlış biliyorsunuz' ona kimse itibar etmiyor. Siz sosyal medyada fikirlerinizi özgürce söylemek istiyorsanız, yalan habere başvurmadan, nefrete başvurmadan, nefret söylemlerini yaygınlaştırmadan, birine küfretmeden, birine hakaret etmeden fikirlerinizi söylüyorsanız dezenformasyon ve yalan haber kanunuyla hiçbir işiniz yok. Maalesef FETÖ'cüler ve PKK, özellikle yurt dışı mihraklı FETÖ'cü ve PKK'lılar içerideki iş birlikçileriyle ciddi anlamda Türkiye üzerinde sosyal medya üzerinden ciddi algı operasyonları yapmakta. Siz her ne kadar da gerçeği söylerseniz söyleyin, o halkı her zaman az önce bahsettiğim örnekte olduğu gibi 6 kat diyorlar ama maalesef 60 kat önüne geçmekte" dedi.
'YARGI YETKİSİ ALTINA ALMANIN YANI SIRA VERGİ DENETİMİ SAĞLANMAK İSTENDİ'
İnternet Yönetmeliği'nin amacının dijital yayın hizmetlerinin internet ortamından sunum esnasında çocukların ve gençlerin fiziksel ve zihinsel ve ahlaki gelişimine zarar verebilecek medya içeriklerine ilişkin gerekli tedbirleri almak olduğunu anlatan RTÜK Başkanı Şahin, 'seç, izle platformlarını' lisanslayarak Türkiye Cumhuriyeti devletinin yargı yetkisi altına almanın yanı sıra aynı zamanda vergi denetimini sağlamak istediklerini belirtti. Şahin, "Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun kamuoyu araştırmaları dairesi tarafından yapılan araştırmada, Türk izleyicilerin, 4 saat 33 dakika televizyon izlediği sonucu ortaya çıktı. Dünya ortalaması 2 saat 54 dakika. Medyanın tüketiminde televizyonda en çok izlenen program türleri, haberler ve yerel diziler. Televizyonları ise en çok 45 yaş ve üzeri izliyor. Yani gençlerimiz başka bir mecrada bir şeyler izliyor. Türkiye'de dijital medya tüketimi 3 saat 1 dakika. Türkiye'de internet kullanımı ortalaması 7 saat 45 dakika iken dünya ortalaması ise 6 saat 54 dakika. Sosyal medya tüketimi ise yani bu internet kullanımı üzerinde sosyal medya tüketimi ise Türkiye'de ortalama 3 saat 5 dakika. Dünyada 2 saat 27 dakika. Her şeyin önündeyiz, öyle görünüyor. Önde olmanın faydaları kadar zararları da var" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir Fatih Emrah ERDOĞAN
2022-11-05 19:15:33

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