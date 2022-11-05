Bakan Muş: İddiaları somut verilere dayandırmamız lazım ki inandırıcılığı olsun (2)



TİCARET BAKANI MEHMET MUŞ BALIKESİR´DEN AYRILDI

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Balıkesir Şehir Buluşmaları'na katılan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, düzenlediği basın toplantısının ardından bir dizi ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Balıkesir Ticaret Odası´nda iş adamlarıyla buluşan Mehmet Muş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayatı Yazıcı, Belgin Uygur, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile AK Parti Balıkesir Milletvekilleri daha sonra Balıkesir Valisi Hasan Şıldak´ı makamında ziyaret etti. Vali Şıldak, Valilik ziyaretinde Şeref Defterini imzalayan Bakan Muş´a ziyaret anısına hediye takdim etti.

Kentteki programına devam eden Ticaret Bakanı Mehmet Muş daha sonra Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde üretime başlayan HEG Gıda İşletmesini ziyaret etti. Firmayla ilgili bilgi alan Bakan Muş, yapımı devam eden Gümrük Müdürlüğü Binası inşaat alanında incelemelerde de bulundu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş daha sonra Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliğini ziyaret etti. Bakan Muş, Balıkesir´deki bütün Oda Başkanlarının katıldığı programda esnafın taleplerini dinledi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gün boyu süren programının ardından Balıkesir´den ayrıldı.(DHA)Fatih Emrah ERDOĞAN / BALIKESİR, (DHA)-DHA-Politika Türkiye-Balıkesir Fatih Emrah ERDOĞAN

2022-11-05 21:27:19



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