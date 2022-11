Bilal Erdoğan: Yeni nesil özgüvenle yetişiyor

Fatih Emrah ERDOĞAN / BALIKESİR, (DHA)-BALIKESİR´in Edremit ilçesindeki konferansa katılan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, yeni neslin büyük bir özgüven ile yetiştiğini belirterek, "Bugünkü çocuklar ülkesinin liderinin, Amerika'ya karşı çıkabildiği, dünyanın büyük meselelerinde son sözü söyleyen bir lider noktasına gelebildiğini, dünyanın çalkantılarla boğuştuğu bir dönemde, Türkiye yüzyılı gibi büyük bir vizyonu insanların önüne koyabildiğini ve kimsenin de bunu yadırgamadığını görerek büyüyorlar" dedi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Uluslararası Vuslat Platformu´nca Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir otelde Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen `Ufuktaki Yeni Türkiye: 2053'e Doğru Türkiye'nin Stratejik Adımları´ başlıklı konferansa katıldı. Vuslat Platformu'nun seçkin bir kalabalığı bir araya getirerek, Türkiye'nin meseleleriyle ilgili konuşulmasını çok değerli olduğunu söyleyen Erdoğan, Vuslat Platformu Başkanı Hamza Cebeci ve ekibine teşekkür etti.

ÜLKEYE HİZMET İSTEĞİYLE YETİŞMEYEN HER BİR DEHA KAYNAK KAYBI OLUR

Ünlü olan kurumlarda dahil birçok okulun atmosferinin araştırılması durumunda, yerli, milli çocuklar, öğrenciler yetiştirdiği konusunda ciddi soru işaretleri taşıdığını söyleyen Erdoğan, "Bunu da rivayete dayanarak değil, bilgiye dayanarak söylüyorum. Türkiye'nin stratejik tehditlerini, risklerini konuşacaksak bunu sıranın başına koymak lazım. Tabii ki savunma sanayimizin güçlenmesiyle gurur duyacağız. Tabii ki Türkiye'nin teknolojik atılımları, Türkiye'yi Allah'ın izniyle 21. yüzyılda çok üst yerlere taşıyacak ama ben işte liseyi bitirdikten sonra, üniversiteyi bitirdikten sonra bu topraklara hizmet edeceğim şuuruyla yetişmeyen her bir dehamız bu ülkenin en büyük kaynak kaybıdır. Yani illa bizim illa petrolümüz, doğalgazımız olmasa bile, bu insan sermayemizi bu şekilde yetiştiremezsek bu bir tehdittir. Dolayısıyla bende istiyorum ki bir yandan tabii ki milli eğitim sistemi içerisinde bu en iyi öğrencilerin yol haritalarında içinde nerelere uğradıkları, nasıl ortamlarda yetiştiklerini mercek altına alınıp, bununla ilgili bir şeyler yapılsın" dedi.

'KABUL ETMESELER DE, ÖZGÜVENLE YETİŞİYORLAR'

Her dönem bir önceki neslin, kendinde sonraki nesli beğenmediğini ve "Neden böyleler, bunlar şöyle sorumsuzlar, bunlar böyle rahatlar, gevşekler" gibi ifadelerin sürekli duyulduğunu söyleyen Bilal Erdoğan, "Aslında bir yandan şunu söylüyoruz. Tayyip Erdoğan´ın 20 yıllık hizmetlerini bu çocuklar kanıksayarak büyüdüler. Bunların kıymetini bilemiyorlar. `70, 80 ve 90´larda neler yaşandığını bilemedikleri için, bunların kıymetini bilmiyorlar diye´ düşünüyoruz. Ama bir de şu tarafından bakın. 70´ler 50´lerde yetişenler, bugünkü çocuklar kadar öz güvenli yetişemediler. Otoriteden korktular, hocadan korktular, öğretmenler dayak atıyor okulda falan. Yani hep böyle örselenerek yetiştiler. Şimdi bugünkü çocuklar ülkesinin liderinin, işte Amerika'ya karşı çıkabildiğini, dünyanın büyük meselelerinde son sözü söyleyen bir lider noktasına gelebildiğini, dünyanın çalkantılarla boğuştuğu bir dönemde Türkiye yüzyılı gibi büyük bir vizyonu insanların önüne koyabildiğini ve kimsenin de bunu yadırgamadığını görerek büyüyorlar. Belki kendilerine sorduğunuz zaman bunu kabul etmeyeceklerdir ama aslında çok daha özgüvenle yetişiyorlar" diye konuştu.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, bu toprakların değerleriyle kurgulanmış kurumları inşa etmeye çalıştıklarını söyledi.(DHA)DHA-Politika Türkiye-Balıkesir Fatih Emrah ERDOĞAN

2022-11-05 23:37:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.