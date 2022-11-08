Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 13 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 13 gözaltı

DHA

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 13 gözaltı


Kadri KAYA/ AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'de polisin düzenlediği operasyonlarda, il merkezi, Ayvalık ve Havran ilçelerinde çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ayvalık Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik il merkezi, Ayvalık ve Havran ilçelerinde daha önceden tespit edilen 13 şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 489,54 gram metamfetamin, 9 kilo 408 gram esrar, 32 sentetik ecza hap, 5 tabanca ve 4 şarjör, 1 tüfek, 11 tüfek fişeği, 11 iz fişeği ve 16 litre kaçak alkol ele geçirilirdi. Polis, 13 şüpheliyi gözaltına aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Kadri KAYA
2022-11-08 19:13:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli ...
"Güney Marmara İlleri Bölgesel ASKOM Toplantısı" Ayvalık'ta yapıldı
YEREL HABERLER "Güney Marmara İlleri Bölgesel ASKOM Toplantısı" ...
Balıkesir'de tarihi eser ve uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de tarihi eser ve uyuşturucu ...
Balıkesir'de apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Balıkesir'de apartmanın çatı katında çıkan yangın ...
Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin Türk Müziği Konserleri devam ediyor
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin Türk Müziği ...
Balıkesir'de "Aeneas Kültür Rotası Paneli" düzenlendi
YEREL HABERLER Balıkesir'de "Aeneas Kültür Rotası Paneli" düzenlendi
(Görüntülü) GÜREŞ DEVELERİ AT ARABASI VE TRAKTÖRLERLE ANTRENMAN YAPIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) GÜREŞ DEVELERİ AT ARABASI VE TRAKTÖRLERLE ...
Ayvalık Küçükköy'deki "yeşil destinasyon" projesi SENTRUM tamamlandı
YEREL HABERLER Ayvalık Küçükköy'deki "yeşil destinasyon" projesi ...
Balıkesir'de, Uluslararası Vuslat Platformunun "Ufuktaki Yeni Türkiye" programı sona erdi
YEREL HABERLER Balıkesir'de, Uluslararası Vuslat Platformunun ...
Balıkesirli çiftçiler Yeşilhisar kuru fasulyesini markalaştırmayı hedefliyor
YEREL HABERLER Balıkesirli çiftçiler Yeşilhisar kuru fasulyesini ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.