Bandırmaspor'da Mustafa Gürsel´le yollar ayrıldı



Kaan BİNGÜL / BANDIRMA-BALIKESİR,(DHA)Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele veren ve 9 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Bandırmaspor´da teknik direktör Mustafa Gürsel ile yollar ayrıldı.Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Bandırmaspor´da teknik direktör Mustafa Gürsel´le yollar ayrıldı. Ligde 8 maçtır galip gelemeyen takımın, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü eleme maçında Teco Karacabey Belediyespor'a 3-0 yenilmesi bardağı taşıran son damla oldu. Geçtiğimiz sezon kulüp tarihinde bir ilke imza atarak takımına Spor Toto 1'inci Lig´de play off oynatan Gürsel ile karşılıklı anlaşmayla yollar ayrıldı.

Bordo beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bandırmaspor tarihinde bir ilk olarak 1'inci Ligi´nde play off finali oynamamızda büyük emeği olan teknik direktörümüz Mustafa Gürsel ile Başkanımız Onur Göçmez´in bugün yapmış olduğu görüşme sonucunda karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Mustafa Gürsel´e bize yaşattığı başarılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" (DHA)DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Bandırma Kaan BİNGÜL

2022-11-09 21:49:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.