Bandırmaspor'da Mustafa Gürsel´le yollar ayrıldı

Kaan BİNGÜL / BANDIRMA-BALIKESİR,(DHA)Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele veren ve 9 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Bandırmaspor´da teknik direktör Mustafa Gürsel ile yollar ayrıldı.Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Bandırmaspor´da teknik direktör Mustafa Gürsel´le yollar ayrıldı. Ligde 8 maçtır galip gelemeyen takımın, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü eleme maçında Teco Karacabey Belediyespor'a 3-0 yenilmesi bardağı taşıran son damla oldu. Geçtiğimiz sezon kulüp tarihinde bir ilke imza atarak takımına Spor Toto 1'inci Lig´de play off oynatan Gürsel ile karşılıklı anlaşmayla yollar ayrıldı.
Bordo beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Bandırmaspor tarihinde bir ilk olarak 1'inci Ligi´nde play off finali oynamamızda büyük emeği olan teknik direktörümüz Mustafa Gürsel ile Başkanımız Onur Göçmez´in bugün yapmış olduğu görüşme sonucunda karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Mustafa Gürsel´e bize yaşattığı başarılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" (DHA)DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Bandırma Kaan BİNGÜL
2022-11-09 21:49:39
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