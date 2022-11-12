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Balıkesirspor çıkış arıyor

DHA

Balıkesirspor çıkış arıyor


BALIKESİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 5 maçtır galip gelemeyince düşme hattında kalan Baynet İnşaat Balıkesirspor, yarın sonuncu Pazarspor deplasmanında çıkış arayacak. Pazar İlçe Stadı'ndaki 90 dakika saat 14.00'te start alacak. Balıkesirspor grupta 9 puanla 18'inci basamakta yer alırken, Pazarspor'un ise 6 puanı var.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)
2022-11-12 13:04:32

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