Balıkesirspor çıkış arıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



BALIKESİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 5 maçtır galip gelemeyince düşme hattında kalan Baynet İnşaat Balıkesirspor, yarın sonuncu Pazarspor deplasmanında çıkış arayacak. Pazar İlçe Stadı'ndaki 90 dakika saat 14.00'te start alacak. Balıkesirspor grupta 9 puanla 18'inci basamakta yer alırken, Pazarspor'un ise 6 puanı var.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)

2022-11-12 13:04:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.