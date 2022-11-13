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Koruyucu annelikten masalcılığa

DHA

Koruyucu annelikten masalcılığa


Esra TÜRKERMehmet İNAN/SUSURLUK, (Balıkesir), (DHA) -BALIKESİR'de çocuk sahibi olamayan Özlem (47) ve Tuna Gül (48) çifti, 8 yıl önce, 5 ay arayla bir kız çocuğunu evlat edinip, bir kız çocuğunun da koruyucu ailesi oldu. Bu süreçte işini bırakıp kızlarına saatlerce masal anlatan Özlem Gül, üniversitede Masal ve Hikaye Anlatıcılığı eğitimi alıp yeni bir meslek edindi. Çevresinde 'Masalcı Anne' olarak anılan Gül, "Hobiden işe doğru giden bir şey oldu. Ama görev değil; en önemli ayrıntı bu. Tamamen içimden geliyor ve çok çok mutlu oluyorum" dedi.
Balıkesir'de 2008'de evlenen ÖzlemTuna Gül (48) çifti, çocuk sahibi olamayınca tüp bebek denemeye karar verdi. 10 defa tüp bebek deneyen çift, başarı sağlanamayınca süreç sonunda evlat edinmek istedi. 2014 yılında başvuru yapan çift, sürecin uzaması ile koruyucu aile olmak için de talepte bulundu. Bir kız bebeğin koruyucu ailesi olan çift, kısa süre sonra gelen telefonla bir kız çocuğunu da evlatlık edindi.
'8 AY SONRA BİZİ ARADILAR'
Çocuk sahibi olmak için yıllarca uğraştıktan sonra 5 ay arayla 2 kız çocuğu annesi olduğunu söyleyen Özlem Gül, "Evlat edinmeye karar verdik. Bununla ilgili uzun bir prosedür var tabii. 3 seneden önce mümkün olmadığı söylendi. Bekleme sürecindeyiz. Bu arada 10 kere tüp bebek denedik. Biz yeniden kuruma gittik. Bu sefer koruyucu aileye başvuralım dedik. Onda da yine bir prosedür olduğunu, ama evlat edinmeye göre daha az bir prosedür olduğunu söylediler. Yazıldığımızdan yaklaşık 8 ay kadar sonra bizi aradılar ve almak için yola çıktık. Çıktıktan kısa bir zaman sonra bir telefon geldi. Dediler ki, 'Bebeği ebeveynleri gelip, aldı.' Bir anda çok kötü oldum. Nasıl hissettiğimi anlatamam. Bu pek kelimelere sığmıyor. Doğru kelimeyi bulamıyorum. 'Nasip değil' dedik ve geri döndük. Tam 20 gün sonra yeniden bize bir telefon geldi. Dediler ki, 'O, geri geldi.' Şok oldum. Eşim de 'Bu çocuk bizim kısmetimiz' dedi. Gittik, onu aldık. İş tempomuz çok yoğundu. Bir atölyem vardı, devrettim. Bebeğimizle oynaşıyoruz, gülüşüyoruz. Tam 5 ay sonra bize bir telefon geldi. Evlat edinmek istediğimiz bebeğin de hazır olduğunu söylediler. Oradan ikisiyle beraber çıktık" dedi.
KIZLARINA VAKİT AYIRMAK İÇİN İŞİNİ BIRAKTI
O süreçte İstanbul'da yaşayan ve bir deri atölyesi bulunan Özlem Gül, kızlarına vakit ayırmak için çok sevdiği mesleğini bırakıp, atölyesini devretti. Daha sonra kızlarıyla birlikte, her anne gibi bir masal yolculuğuna çıktı. Kızlarına masal ve hikayeler anlatan Gül, bu süreçteki deneyimlerini meslek haline getirmeye karar verip, Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde Masal ve Hikaye Anlatıcılığı eğitimi programına katıldı. Gül, burada Türkiye'de yaşayan Fransız hikaye anlatıcısı, yazar ve öğretmen Jüdith Malika Liberman ile yazar Ayşegül Dede'den eğitim aldı.
'JUDITH LİBERMAN'DAN EĞİTİMLER ALDIM'
Kızları kreşe başladığında, çocuklara ahşap boyama dersi verdiğini söyleyen Gül, tanıştığı bir okul sahibinin sorduğu soru ile hayatının değiştiğini anlatarak, şöyle konuştu:
"Hayatımın kapısını açmama yardımcı olan soru geldi; Özlem Hocam, masal anlatıyor musunuz? Bu soru ile birkaç kez karşılaşınca, işaret olabileceğini düşündüm. Bununla ilgili bir üniversiteden masal ve hikaye anlatıcılığı eğitimi aldım. Çok değerli bir hocadan, bu konuyla ilgili gerçekten çok duayen olan Jüdith Liberman'dan eğitimler aldım. Ayşegül Dede'den eğitimler aldım. İçimde de vardı herhalde. Daha sonra masalsı, hikaye şeklinde yazdığımı fark ettim. Sonra gittiğim okullarda onları da anlatmaya başladım. Ve masallarıma minik minik şarkılar ekledim. Okullarda sürekli böyle anlatmaya başladım. Daha sonra bir markaya bir masal dizini yazdım. Ve onlar, bunu animasyona çevirmek istedi. Daha sonra bununla ilgili filmlerini çektiler. Ufak çizgi filmler, animasyonlar yaptılar. Onları seslendirdim."
Hobiden işe doğru giden bir durumun olduğunu belirten Özlem Gül, "Ama görev değil; en önemli ayrıntı bu. Tamamen içimden geliyor ve çok çok mutlu oluyorum. Bu yolculuğumda doğru yerde olduğumu düşünüyorum. Ama tabii çok uzun bir yolculuk. Ama benim çok güçlü iki meleğim var. Meleklerim beni doğru yere götürecektir diye inanıyorum" dedi.
BÜYÜKLERE DE MASALLAR ANLATTI
Pandeminin başlamasıyla birlikte eşi ve 2 kızıyla beraber, annesinin memleketi olan Balıkesir'e taşınan ve burada büyüklere de masal anlatan Özlem Gül, "Burada kısa bir eğitim süreci oldu. Buradaki bütün anaokullarını gezdim. Bu bölgedeki anaokulu öğretmenlerine masal anlatıcılığına dair giriş eğitimi verdim. Onun dışında çağrıldığım yerlere gidiyorum. Burada özel bir kulüp tarafından çağrılmıştım. Orada büyüklere masal anlattım. Çok keyifliydi. Masalın sonunda büyükler, sesleri ve hareketleri yaparak, kapıdan çıkıyor. Müthiş güzel bir şeydi. Masala en çok bizlerin ihtiyacı var" diye konuştu.
'BÜTÜN HİKAYEYİ BİLİYORLAR'
20'ye yakın masal ve hikayesi olan ve bunları kitaplaştırmak için çalışmalarını sürdüren, kızlarının arkadaşlarının deyimiyle 'Masalcı Anne' Özlem Gül, hayatının kızları sayesinde değiştiğini söyledi. Gül, "Bütün hikayeyi biliyorlar. Hiç çekinmeden, minik hikayelerle çocuklarımıza hep anlattık. Kimi zaman ormandaki kuşlardı, kimi zaman maymunlardı, kimi zaman ağacın arkasındaki kedilerdi. Ama hep bildiler. Daha anlama seviyesine geldikleri zaman, biliş seviyeleri yükseldiğinde, biraz daha reel hayattan, gerçekten bir şeyler anlattık. Sonra daha büyüdüklerinde biraz daha kattık, biraz daha kattık. Şimdi tüm olaylara vakıflar ve bunu söylemekten de hiç gocunmuyorlar. Eşimle tek amacımız; kendilerine sahip çıkan ahlaklı, çok güzel fıstık gibi genç kız olsunlar. Büyüsünler, kendilerine sahip çıksınlar" dedi.
Çocuk sahibi olamayan ailelere seslenen Gül, "Ertelemeyin, korkmayın. Korku hiçbir şey ifade etmiyor. Korkacağınız zaman dilimi kadar, o mutluluğu ona yaşatsanız yeter. Siz de tatsanız yeter" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Esra TÜRKER-Mehmet İNAN
2022-11-13 13:44:51

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