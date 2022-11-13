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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bey Çimento Bandırmaspor - Manisa Futbol Kulübü: 2-1

DHA

Bey Çimento Bandırmaspor - Manisa Futbol Kulübü: 2-1


Kaan BİNGÜL/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)-STAT: 17 Eylül
HAKEMLER: Eren Özyemişçioğlu, Murat Şener, Bersan Duran
BEY ÇİMENTO BANDIRMASPOR: Ioannis Gkelios, Fatih Kurucuk, Oğuz Kaan Güçtekin, Sedat Şahintürk(Dk.63 Isaac TshikunaTshibangu), Kerim Avcı, Georgios Koutroumpis, Okan Alkan(Dk.46 Alpay Koldaş), Malaly Dembele, Caner Cavlun, Levent Ayçiçek(Dk.90 SekouCamara), Mehmet Özcan
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Ömer Kahveci, Nizamettin Çalışkan, Batuhan Kör(Dk.90 AliouneBa), Mehmet Uysal(Dk.60 Edgar Prip), Yannick Stark, Burak Altıparmak(Dk.60 Marvin Ladji Gakpa), Muhammet Taha Şahin, Ayberk Karapo(Dk.84 Selim Ilgaz), David Domgjonas, Çağrı Giritlioğlu, Adem Büyük
GOLLER: Dk.4 Muhammet Taha Şahin(Kendi Kalesine), Dk.77 Levent Ayçiçek(Bey Çimento Bandırmaspor), Dk.71 Gakpa(Manisaspor Futbol Kulübü)
SARI KARTLAR:Dk.42 Georgios Koutroumpis, Dk.58 Kerim Avcı, Dk.82 Malaly Dembele(Bey Çimento Bandırmaspor), Dk.36 Muhammet Taha Şahin, Dk.82 Ayberk Karapo, Dk.85 David Domgjonas(Manisa FK),Spor Toto 1'inci Lig'in 13'üncü haftasında Bey Çimento Bandırmaspor, sahasında konuk ettiği Manisa FK´yı 2-1 mağlup etti. Bandırmaspor bu galibiyetle 9 maç sonra ligde 3 puan almayı başardı.
4'üncü dakikada Dembele´nin baskısı sonrası Muhammet Taha Şahin´in kalecisi Ömer Kahveci´ye gönderdiği hatalı geri pası sonucu top ağlarla buluştu. 1-0
14'üncü dakikada Mehmet Özcan´ın pasıyla hareketlenen Kerim Avcı'nın ceza sahasının dışından sert vuruşunu kaleci Ömer ayaklarıyla çeldi. Sedat önünde kalan topu müsait durumdaki Levent´e çıkardı. Levent´in vuruşu direğin dibinden dışarı gitti.
28'inci dakikada Burak´ın ara pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Batuhan Kör´ün yerden çevirdiği topla buluşan Adem Büyük müsait pozisyonda topu dışarı attı.
32'nci dakikada Kerim Avcı´nın pasıyla buluşarak ceza yayına yaklaşan Dembele´nin sert vuruşunda top üstten auta gitti.
42'nci dakikada Nizamettin Çalışkan kazanılan serbest vuruşta yaklaşık 35 metreden şut çekti. Kaleci Gelios´un müdahalesiyle top direğe çarptı.
60'ıncı dakikada Dembele´nin pasıyla buluşarak sağ çaprazdan hareketlenen Sedat Şahintürk´ün vuruşunu kaleci Ömer kornere çeldi.
64'üncü dakikada Dembele´nin defansın arkasına attığı topla buluşan Isaac´ın aşırtma vuruşunda top kaleye girmek üzereyken David Domgjonas kayarak kornere attı.
66'ncı dakikada Dembele´nin pasıyla buluşarak ceza sahasına yaklaşan Kerim´in sol çaprazdan vuruşunu kaleci Ömer ayaklarıyla çeldi.
67'nci dakikada Levent´in pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Kerim Avcı´nın vuruşu az farkla auta çıktı.
71'inci dakikada Batuhan´ın pasıyla topla buluşan Gakpa´nın sol çaprazdan vuruşu ağlarla buluştu. 1-1
77'inci dakikada Mehmet Özcan´ın sağ kanattan yaptığı ortaya Levent Ayçiçek´in yükselerek yaptığı kafa vuruşu ağlarla buluştu. 2-1
89'uncu dakikada Dembele´nin düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışını kullanan Kerim Avcı´nın vuruşu direkten döndü. Dönen topa Fatih´in vuruşu üstten auta çıktı.
Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca Bey Çimento Bandırmaspor, konuk Manisa F.K.'yı 2-1 mağlup etti. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Bandırma Kaan BİNGÜL
2022-11-13 15:59:55

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