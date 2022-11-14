Balıkesirspor'dan kritik üçlük

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BALIKESİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 5 maçtır galibiyete hasret kalıp düşme hattından kurtulamayan Baynet İnşaat Balıkesirspor, Pazarspor deplasmanında çok kritik 3 puanı hanesine yazdırdı. Düşme hattında en alt sıradaki rakibini Ayberk'in tek golüyle mağlup eden Balıkesirspor, galibiyet hasretine son verirken puanını 12 yapıp kurtuluş ateşini yaktı.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir

2022-11-14 11:06:23



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