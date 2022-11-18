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Ayvalık´ta sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

DHA

Ayvalık´ta sağanak yaşamı olumsuz etkiledi


Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Ayvalık ilçesinde etkili olan sağanak ve lodos fırtınası, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nün uyarısının ardından bugün öğle saatlerinde Ayvalık´ta gök gürültülü sağanak etkili oldu. Yağmur nedeniyle trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Özellikle Gümrük Meydanı ve eski garaj başta olmak üzere birçok sokağın göle dönüşmesine neden oldu. Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Ayvalık'ta metrekareye 40,2 kilogram yağışın düştüğü öğrenildi.(DHA)    DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Kadri KAYA
2022-11-18 19:24:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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