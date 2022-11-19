Balıkesirspor'un konuğu Fethiyespor

BALIKESİR, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme potasında yer alan Baynet İnşaat Balıkesirspor yarın evinde orta sıralarda bulunan Fethiyespor'la kozlarını paylaşacak. Balıkesir Atatürk Stadı'nda Demokrat Özgür Güneş'in yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Bu maç öncesi Balıkesirspor 12 puanla 18'inci sırada yer alırken, Fethiyespor 15 puanla 12'nci basamakta. DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)
2022-11-19 11:53:27
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