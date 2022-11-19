Ayvalıkgücü Belediyespor - Orduspor 1967: 1-1

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AYVALIK, (DHA)STAT: Hüsnü Uğural

HAKEMLER: Burak Yücetağ, Hacı Mehmet Ekmekyermez, Mehmet Öcal

AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR: Deniz Davut, Samet, Polat, Recep, Turgay, Hamit, Burak (Dk. 82 Gökhan), Yunus Emre (Dk. 53 Veysel), Kemal, Ertuğrul

ORDUSPOR 1967: Ömürcan Erdinç, Burak (Dk. 68 Cevatcan), Adem, İsmail, Yusuf, Samican (Dk. 77 Serhat), Ufuk (Dk. 72 Güney), Metin (Dk. 68 Harun), Uğur, Abdulkadir

GOLLER: Dk. 65 Kemal (Ayvalıkgücü), Dk. 73 Abdulkadir (Orduspor 1967)

SARI KARTLAR: Yunus Emre, Burak, Veysel (Ayvalıkgücü), Samican, Burak, Uğur, Abdulkadir (Orduspor 1967)TFF 3´üncü Lig 2´nci Grup´ta Play-Off´u hedefleyen Ayvalıkgücü Belediyespor sahasında Orduspor 1967 ile 1-1 berabere kaldı.

İlk yarısı golsüz sona eren müsabakanın 65´inci dakikasında Kemal, Ayvalıkgücü´nü öne geçirdi. Konuk takım 73´üncü dakikada Abdulkadir ile dengeyi sağladı. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, iki takım da hanelerine 1´er puanı yazdırdı. DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Ayvalık AYVALIK, (DHA)

2022-11-19 15:58:34



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