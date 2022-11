Baynet İnşaat Balıkesirspor - Fethiyespor: 2-0

BALIKESİR, (DHA)STAT: Balıkesir Atatürk

HAKEMLER: Demokrat Özgür Güneş, Serdar Osman Akarsu, Buğra Can Semercioğlu

BAYNET İNŞAAT BALIKSESİRSPOR: Yiğithan Birol, Kağan, Doğa, Ayberk, Sedat Dursun, Berat (Dk. 88 Berk), Hüseyin, Sedat Yiğit Kurnaz (Dk. 71 Halil), Oğuz Han, Andaç (Dk. 61 Berkay)

FETHİYESPOR: Enes Doğan Can, Oğuz, Rıdvan, Selim, Burak Başkaya (Dk. 73 Cihan), Oktay, Aykut (Dk. 56 Mustafa), Selçuk Alibaz, Halil, Selçuk Hakalmaz (Dk. 90 Burak Özduman)

GOLLER: Dk. 23 ve Dk. 90+1 Ayberk (Balıkesirspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90 Selim (Fethiyespor)

SARI KARTLAR: Kağan, Halil, Birol, Berkay (Balıkesirspor), Selim, Doğan Can (Fethiyespor)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 15'inci hafta mücadelesinde Baynet Balıkesirspor, evinde Fethiyespor'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 23 ve 90+1'inci dakikada Ayberk attı. Bu sonuçla üst üste ikinci galibiyetini alan Balıkesirspor 15 puana ulaşıp düşme hattından kurtuldu. Art arda 3'üncü yenilgisini alan Fethiyespor ise 15 puanda kaldı.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)

2022-11-20 16:14:48



