Profesörden merdiven altı yüz gerdirme operasyonu uyarısı



Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Arzu Kılıç, son dönemde giderek yaygınlaşan yüz gerdirme operasyonları konusunda merdiven altı çalışmalara dikkati çekerek, "Güzelleşeyim derken sağlığınızdan olmayın" dedi. Prof. Dr. Kılıç, hatalı, hijyeni olmayan ve gerekli sağlık koşullarını taşımayan uygulamaların ciddi kronik enfeksiyonlar, asimetri dediğimiz yanlış yüz oluşumları, sarkmalar, damar hasarı, sinir zedelenmesi gibi olumsuzluklara neden olabileceği uyarısında bulundu.

Teknoloji ve bilimdeki gelişmelerle birlikte yaşam alanımızdaki seçenekler artıyor. Bu gelişmelerden sürekli olarak etkilenen alanlardan biri ise insanların güzellik olgusu üzerinde farklılık yaratmak istediği kozmetik uygulamalar. Bilimsel alandaki gelişmeler sayesinde dünyanın farklı bir noktasında yapılmaya başlanan kozmetik bir uygulama, kısa süre içinde her yere yayılabiliyor. Uzmanlar tarafından geliştirilen bu uygulamalar gördüğü talebin ardından ise sektör içinde hızlı bir şekilde yayılmaya başlıyor. Son dönemde artan ve güzellik salonlarında dahi uygulanmaya başlayan yöntemlerden biri de ip askı ile yüz gerdirme operasyonu. Ameliyatsız şekilde yüzdeki sarkmaların engellendiği ip askı uygulamasıyla, gergin bir yüze sahip olunması amaçlanıyor. Hijyeni olmayan ve gerekli sağlık koşullarını taşımayan ürünler ise güzelleşme amacıyla yapılan operasyonlarda istenmeyen sonuçlarla ortaya çıkarmasına neden olabiliyor. Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Arzu Kılıç, bu tarz sorunların önüne geçebilmek amacıyla, alanında uzman dermatologlar yetiştirmek için, üniversite bünyesinde araştırma ve uygulamalar yaptıklarını söyledi.

GERGİN VE GENÇ BİR GÖRÜNÜM İÇİN

İp askı yöntemini, yüzünde daha gergin ve genç bir görünüme sahip olmak isteyen bireylerin tercih ettiğini söyleyen Prof. Dr. Arzu Kılıç, uygulama sayesinde kolajen oluşumunun artmasının sağlandığını belirtti. Çeşitli faktörlerin etkisiyle kolajen ve elastik liflerin azalmasıyla yüz ve boyunda gevşeme ve sarkmalar oluşabildiğini anlatan Prof. Dr. Kılıç, ip askı yöntemiyle daha genç ve gergin bir yapının yanı sıra cildin elastik bir yapıya büründüğünü ifade etti. Prof. Dr. Kılıç, "Üniversitemizde normal deri hastalıkları ve dermatolojik muayene dışında kozmetik uygulamalar da yapılmakta. Dermatoloji kliniğimizde botoks, dolgu peeling, PRP ve ip askı uygulamaları başarıyla yapılıyor" dedi.

'KRONİK ENFEKSİYONLARA NEDEN OLABİLİR'

Şeker hastalarının, bağışıklık baskılayıcı ilaç kullananlar, gebelere, kanama hastalığı olanlar ve kan sulandırıcı kullananlara uygulamanın yapılmadığını söyleyen Prof. Dr. Kılıç, yanlış hasta ve ip seçiminin yüzde çökme, damar hasarı ve sinir zedelenmelerine yol açabileceğini belirtti. Prof. Dr. Kılıç, "Güzelleşeyim derken sağlığınızdan olmayın" diyerek, son günlerde oldukça popüler olan ip askı uygulaması hakkında şu uyarılarda bulundu:

"Düşük fiyatlarla botoks, dolgu ve ip askı yapıldığını duyuyoruz. Dolayısıyla bu ürünlerin bazılarının da sahte olduğunu, yurda kaçak girdiğini biliyoruz. Bu konuda işin ehli hekimlere müracaat etmek, özellikle dermatolog ve plastik cerrahi hekimleri tarafından bu uygulamayı yaptırmak çok önemlidir. Aksi takdirde merdiven altı kuaförler ya da güzellik merkezlerinde yapılan ip askı uygulamalarının bize de gelen olumsuz sonuçları bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi çok ciddi ve kronik enfeksiyonlar, diğeri yüzde oluşabilecek asimetri dediğimiz, yanlış yüz oluşumları ve ciddi sarkmalar olabilir. Kozmetik uygulamalar yaptıracak olanların bu işin ehli olan dermatoloji ve plastik cerrahi hekimlerine müracaat etmelerini öneriyorum." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir Fatih Emrah ERDOĞAN

2022-11-22 10:57:20



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