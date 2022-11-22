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Ayvalık'ta yelken şöleni

DHA

Ayvalık'ta yelken şöleni


AYVALIK, (DHA) - Türkiye Yelken Federasyonu'nun 2022 yılı Yelken Ligi ILCA 1'inci Ayak Yarışları 26 Kasım 2 Aralık tarihleri arasında Ayvalık'ta yapılacak. Ayvalık Yelken Kulübü'nün ev sahipliğinde Ayvalık Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilecek yarışlar Milli Takım Seçme Yarışı statüsünde yapılacak olup, seçmelerin birinci ayağını oluşturacak. Ayvalık iç denizi günde iki yarış olmak üzere, altı günlük bir seride yüzlerce yelkenliye ev sahipliği yapacak. 150'nin üzerinde sporcu Ayvalık'ta bir hafta boyunca yarışarak, Yelken Milli Takımı'na da seçilmenin heyecanını yaşayacaklar. Galatasaray'dan Fenerbahçe Doğuş'a, İstanbul Yelken'den Marmara'ya, Arkas'tan İskenderun'a, Heybeliada'dan Gökova'ya Türkiye'nin en önemli kulüpleri ve sporcuları Ayvalık'ta yer alacak. 
Ayvalık'a bir hafta önce gelen yelkenciler, atmosferi ve denizi tanımak için antrenman kampı yaptılar. Kampta sporcuları ziyaret eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Türkiye'nin en iyi yelkencilerini yetiştiren Ayvalık'ta belli bir süredir yelken sporunun pasif hale geldiğini fakat kendisinin, Ayvalık Belediyesi'nin, kulüp yönetiminin ve en önemlisi üyelerin ortak destekleriyle geliştirilmeye ve hak ettiği noktaya tekrar getirmeye çalıştıklarını ifade etti.
MİLLİ TAKIM SEÇMELERİ OLACAK
Sporcuların, antrenörlerin, ekiplerin ve yarışı izlemeye gelen sporcu ailelerinin konaklamalarının kış turizmine de katkı yapacağını vurgulan ve Ayvalık'ta spora verdiği desteklerle adından sıkça söz ettiren Başkan Mesut Ergin, "26 Kasım 2 Aralık tarihleri arasında Türkiye Şampiyonası'nın birinci ayağı Ayvalık'ta gerçekleştirilecek. Aynı zamanda Milli Takım seçmeleri de olacak. Ümidimiz ve hedefimiz odur ki Ayvalık'ta sporu daha da hareketli hale getirmek ve ilerleyen süreçte uluslararası alanda su sporlarını Ayvalık'ta gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. O konuda iddialıyız diye düşünüyorum" dedi. 
"ÇOK GÜZEL İMKANLAR VAR"
Heybeliada Su Sporları Kulübü Başantrenörü Saruhan Çıray yaptığı açıklamada, "Ayvalık'ta çok güzel bir ortamda çok güzel bir rüzgarda olmaktan ve 6 Kasım 2 Aralık tarihleri arasında yapılacak olan Türkiye Şampiyonaları öncesi, parkuru test etmek için Ayvalık'tayız. İstanbul, Muğla, Bodrum, İzmir, Marmaris gibi çeşitli yerlerin kulüplerinden takımlar burada. Yaklaşık 70 sporcu burada ortak çalışmalar düzenliyoruz ve antrenman yapıyoruz. Aynı parkuru bütün sporcular önceden görme fırsatı buluyor, bu herkes için güzel bir imkan. Şansımıza havalar da çok güzel gitti. Rüzgar, güneş, deniz, Ayvalık çok güzel bize çok güzel bir antrenman fırsatı oldu yarışta inşallah istediğimiz gibi geçer" dedi.
"AVRUPA'DA GÖREV ALMAYI UMUYORUZ"
Ayvalık Yelken İhtisas Kulübü'nün Genel Sekreteri İsmail Cüneyt Uzman'da yaptığı açıklamada, "Kulübümüzde ILCA Sınıfı Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri yapılacak, bunun için ülkemizin çeşitli coğrafyalarından 35 takım ile yaklaşık olarak 200 üzerinde sporcu ağırlayacağız. Hem ilçemize hem de kulübümüze çok büyük katkılar verecek bir organizasyon olacağını düşünüyoruz, inşallah bu organizasyonu güzel bir şekilde icra edersek arkasından Avrupa Şampiyonası'nda görev almayı umuyoruz" diye konuştu.
"KULÜBÜ HAREKETLENDİRDİK"
Ayvalık Yelken İhtisas Kulübü Başkanı Fahri Tolga Alptekin ise "Burada uzun zamandır, yaklaşık 20 yıldır yapılamayan bir yarış yapıyoruz. Türkiye Yelken Federasyonu'nun Yelken Ligi'nin ILCA birinci ayak yarışlarını yapacağız. Kulübümüz 1969 yılında kurulup son 25 seneye kadar çok iyi sporcular yetiştirmiştir. Biz göreve geldikten sonra yeniden kulübü hareketlendiremeye başladık belediyemizin de katkıları ile kulübümüzün olanaklarını iyileştiriyoruz. Bu yarışı yaparken gerek Ayvalık Belediyesi'ne Ayvalık Belediye Başkanımız Mesut Ergin'e, Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz. Fiziki ve çevresel ortamlar için de destek vermekteler. Federasyonun da katkılarıyla burada güzel bir yarış yapmayı planlamaktayız. Kulübümüz her sene biraz daha ilerlemekte. Yeni sporcular katılmakta ve yavaş yavaş eski günlerine geri dönmesi için her türlü yatırımı gerek Ayvalık Belediyesi desteğiyle gerek üyelerimizin desteğiyle yapmaya çalışmaktayız" dedi.
DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Ayvalık AYVALIK, (DHA)
2022-11-22 16:33:15

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