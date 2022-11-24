8 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik polisin düzenlediği operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, örgüt içinde faaliyet yürüten 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Balıkesir merkezli Tekirdağ, Kayseri, Denizli, İstanbul, Kocaeli, Ankara ve Erzurum'da önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir Fatih Emrah ERDOĞAN
2022-11-24 17:08:34
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