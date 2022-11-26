Balıkesirspor'da hedef 3'te 3 yapmak

BALIKESİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'tü üst üste Pazarspor ve Fethiyespor'u yenerek düşme hattından kurtulan Baynet İnşaat Balıkesirspor yarın deplasmanda 1461 Trabzon'la kozlarını paylaşacak. Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda Yunus Dursun'un yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Balıkesirspor'da savunma oyuncusu Birol Parlak kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Kırmızı-beyazlı ekibin grupta 15 puanı var.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)
2022-11-26 11:20:38
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