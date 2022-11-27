Ayvalıkgücü Belediyespor - Darıca Gençlerbirliği: 4-1

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AYVALIK, (DHA)STAT: Hüsnü Uğural

HAKEMLER: Erhan Kaya, Ömer Yüzer, Muhammet Mahmut Delimazı

AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR: Deniz Davut, Samet, Polat, Recep (Dk. 90 Hakan), Tugay, Hamit (Dk. 90 Yahya), Burak (Dk. 68 Veysel), Yunus Emre (Dk. 46 Hami), Kemal (Dk. 80 Gökhan), Ertuğrul

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Halil Recep, Ali Ekber, Sinan, Korhan (Dk. 46 Emre), Oben (Dk. 57 Batuhan), Ömer (Dk. 46 Berat), Sefa (Dk. 83 Süleyman), Serhat, Maksut (Dk. 67 Yusuf), Ömer

GOLLER: Dk. 49, Dk. 86 Ertuğrul, Dk. 64 Hami, Dk. 90 Veysel (Ayvalıkgücü) Dk. 76 Berat (Darıca Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Kemal, Burak Özbakır, Ertuğrul (Ayvalıkgücü) Ali Ekber (Darıca Gençlerbirliği)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Turgutluspor'u 1-0 mağlup eden Ayvalıkgücü Belediyespor, evinde Darıca Gençlerbirliği'ni farklı mağlup ederek Play-Off yarışında iddiasını sürdürdü: 4-1. İlk yarısı golsüz sona eren maçta gol perdesini 49'uncu dakikada Ertuğrul açtı ve Ayvalıkgücü öne geçti: 1-0. Maçın 64'üncü dakikasında Hami, tabelayı 2-0'a getirdi. Konuk Darıca Gençlerbirliği 76'ncı dakikada Berat'ın golüyle farkı bire indirdi: 2-1. Ayvalıkgücü 86'da Ertuğrul ile farkı yeniden ikiye çıkarırken, 90'ıncı dakikada sahneye çıkan Veysel skoru belirleyen isim oldu. Ayvalıkgücü Belediyespor bu sonuçla 25 puana yükseldi, Darıca ise 10 puanla düşme hattında kaldı. DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Ayvalık AYVALIK, (DHA)

2022-11-27 16:20:56



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