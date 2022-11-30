Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

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Kadri KAYA/ BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, uyuşturucu imal edip, sattığı belirlenenlere yönelik operasyonda 1075 gram metamfetamin, 13 sentetik ecza hap, 5 gram esrar ele geçirildi; 5 kişi de gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Ayvalık ilçesinde 5 kişinin uyuşturucu imal ederek sattıklarını belirledi. Şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev ve eklentileri ile araçlarındaki aramalarda; 1075 gram metamfetamin, 13 sentetik ecza hap, 5 gram kubar esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi, ruhsatsız 2 tabanca, 27 fişek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 205 bin TL ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Kadri KAYA

2022-11-30 16:56:13



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