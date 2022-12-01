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HDP Edremit İlçe Eş Başkanı Karasu tutuklandı

DHA

HDP Edremit İlçe Eş Başkanı Karasu tutuklandı


BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR ve Çanakkale'de eş zamanlı düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan HDP Edremit İlçe Eş Başkanı Sultan Karasu, PKK/KCK terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklandı. 
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olan ve propagandasını yapanlara yönelik 27 Kasım'da Balıkesir ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Toplam 4 adrese baskınlarda HDP Edremit İlçe Eş Başkanı ve Anadolu Yakınlarını Kaybedenlerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Anyakay-Der) Geçici Başkanı Sultan Karasu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda çok sayıda doküman ve dijital materyale incelenmek üzere el koyuldu. Gözaltındaki 4 şüpheli, dün polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sultan Karasu, çıkarıldığı hakimlikçe PKK/KCK terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklandı. Terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir
2022-12-01 12:00:44

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