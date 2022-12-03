Balıkesirspor evinde

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BALIKESİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda 1461 Trabzon'a 2-1 kaybeden 15 puanlı Baynet İnşaat Balıkesirspor, yarın evinde Adıyaman FK ile karşı karşıya gelecek. Balıkesir Atatürk Stadı'nda Mustafa Hakan Belder'in görev yapacağı müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Teknik direktör Uğur Balcıoğlu, sahalarında puan kaybetmek istemediklerini belirterek, "Adıyaman FK karşılaşması bizim adımıza çok önemli. Kazanıp alt sıralardan uzaklaşma istiyoruz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)

2022-12-03 12:40:53



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